Pd: Oddati, Partito democratico può governare ripresa Paese

21 luglio 2021

- "Abbiamo vinto le amministrative. Abbiamo lavorato a rafforzare l'alleanza politica e a far nascere un campo progressista e riformista. Ora dobbiamo rafforzarlo con coerenza e radicarlo nel Paese, nel territorio, tra le persone. Le Agorà possono dare la spinta decisiva nel metodo e mettere in campo idee forti e identitarie nel merito". Così Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito democratico e coordinatore nazionale delle Agorà democratiche, intervenuto all'incontro "Periferie e diseguaglianze al centro della politica. Il Pnrr come strumento per ripartenza" svoltosi a Marsala, in provincia di Trapani. Il campo largo di cui "parlammo con Zingaretti è ora una possibilità concreta, e Letta ha avuto il merito di rafforzarne la percezione e mettere il Pd al centro - riconosciuto e visibile - di questo lavoro. Ora viene la parte più difficile: gli italiani devono capire che siamo cambiati, che siamo diversi, che stiamo con loro. Non saremo mai populisti e demagogici, siamo rigorosi e responsabili. Siamo la forza politica che con maggiore coerenza e serietà può governare la ripresa dell'italia e l'uscita da questa crisi drammatica" conclude.(Rin)