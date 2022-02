Usa: Casa Bianca invita a lasciare Ucraina, Russia pronta a invadere in qualsiasi momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze militari russe potrebbero dare il via alla temuta invasione dell'Ucraina "in qualsiasi momento", anche prima della conclusione delle Olimpiadi invernali in corso a Pechino. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale usa, Jake Sullivan, invitando i cittadini ad abbandonare il Paese. "Voglio essere chiaro", l'attacco potrebbe verificarsi "in qualsiasi momento", anche "durante le Olimpiadi, nonostante Leo voci secondo cui si sarebbe potuto produrre solo dopo", ha detto Sullivan. "Non stiamo dicendo che il presidente Putin abbia preso una decisione", ma esiste "un sufficiente livello di preoccupazione, basato su quanto vediamo sul terreno quanto su quello che ci fanno sapere le fonti di intelligence", ha sottolineato il funzionario. (segue) (Nys)