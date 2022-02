Ucraina: giovedì colloquio vicesegretario di Stato Usa e segretario generale Seae Sannino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una conversazione tenuta giovedì, il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman e il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, Stefano Sannino, hanno ribadito il sostegno di Washington e Bruxelles alla "sovranità e integrità territoriale" dell'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, in una nota. I due, ha proseguito, hanno esaminato "gli sforzi coordinati in corso per convincere la Russia a ridurre l'offensiva militare", ribadendo il principio che un'ulteriore e ingiustificata aggressione russa, potrebbe comportare enormi conseguenze e gravi costi per la Federazione Russa. (Res)