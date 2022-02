Ucraina: Cremlino conferma, domani colloquio fra presidenti Putin e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, avrà domani un colloquio telefonico con l’omologo statunitense, Joe Biden, per discutere degli ultimi sviluppi al confine con l’Ucraina. Lo rende noto il Cremlino, confermando quanto anticipato – anche se in maniera non così netta – dal consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. La richiesta di un dialogo a livello presidenziale, spiegano le autorità di Mosca, è stata avanzata dagli Stati Uniti.(Rum)