Balneari: Meloni, con nostra mozione vedremo chi è dalla parte delle imprese italiane

- "L'Italia vive una situazione economica drammatica con il caro bollette, il crollo della produzione industriale e le previsioni negative sul Pil ma il presidente del Consiglio Draghi e il suo Governo sembrano avere altre priorità, come mettere subito all'asta le concessioni balneari e pregiudicare il futuro di 30 mila imprese, in gran parte a conduzione familiare". Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. D'altronde, sottolinea Meloni, "'ce lo chiede l'Europa', Gentiloni in primis, e lo sostengono a gran voce alcuni partiti di governo, Pd e Cinquestelle in testa. Fratelli d'Italia sostiene da sempre l'esclusione dei balneari, come degli ambulanti, dalla direttiva Bolkestein". Per questo "la prossima settimana verrà discussa la nostra mozione: quel giorno alla Camera vedremo in maniera chiara e definitiva chi sta dalla parte di imprese e lavoratori italiani e chi invece vuole regalare questo patrimonio del nostro turismo agli appetiti di multinazionali e grandi gruppi stranieri", conclude.(Rin)