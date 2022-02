Francia: Covid, allentate restrizioni per chi arriva da Paesi classificati in verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia allenta le restrizioni anti-Covid alle frontiere per che arriva sul suo territorio. In un comunicato diffuso da Matignon, sede del governo, si legge che non ci sarà più bisogno di un tampone per i viaggiatori vaccinati che arrivano da Paesi segnalati in verde. Chi arriva da stati classificati con il colore arancione, deve continuare a giustificare un "motivo imperativo", con la possibilità di essere sottoposti a tampone una volta arrivati. (Frp)