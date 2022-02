Ucraina: vicesegretario di Stato Usa Sherman a colloquio con capo gabinetto Commissione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio con Bjoern Seibert, capo di gabinetto della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Lo rende noto il dipartimento di Stato, precisando che le parti hanno ribadito il fermo sostegno degli Stati Uniti e dell'Ue alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e hanno riaffermato il loro impegno a un forte coordinamento transatlantico per contrastare le azioni russe contro l'Ucraina. I due si sono consultati sugli sforzi diplomatici per sollecitare la Russia a ridurre l'escalation e a scegliere la diplomazia e hanno riaffermato che un'ulteriore aggressione russa avrebbe comportato enormi conseguenze e gravi costi per la Federazione Russa.(Nys)