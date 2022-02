Egitto-Francia: Al Sisi incontra Macron, focus su Libia e cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato oggi l’omologo francese, Emmanuel Macron, a margine del vertice One ocean, il summit a tema ambientale organizzato nella città di Brest, nel nord della Francia. Lo ha riferito il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Rady, in una conferenza stampa. Durante l’incontro con Macro, Al Sisi ha discusso le relazioni bilaterali strategiche tra Egitto e Francia, soprattutto a livello economico, commerciale, militare e di sicurezza, e ha approfondito alcuni dossier regionali e internazionali di interesse comune in particolare la situazione in Libia. Al Sisi ha espresso la volontà dell’Egitto di rafforzare la cooperazione con la Francia in tutti campi, in particolare per quanto riguarda il trasferimento di competenze e tecnologie francesi. Il presidente egiziano ha inoltre ribadito la prosecuzione di un coordinamento tra i due Paesi per quanto riguarda politica internazionale, sicurezza e difesa con il fine di mantenere la stabilità nel Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e nel continente africano. Il portavoce della presidenza egiziana ha precisato che per quanto riguarda la situazione in Libia, Al Sisi e Macron hanno ribadito la necessità dell’uscita dal Paese di tutte le forze mercenarie e straniere e di proseguire la lotta contro il terrorismo. Infine, i due capi di Stato hanno anche esaminato i mezzi di cooperazione e coordinamento congiunto nel quadro della Cop27 che si terrà il prossimo novembre nella località egiziana di Sharm el Sheikh.(Cae)