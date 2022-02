Sanità: Comazzi (FI), su riforma regionale da Pd lombardo ennesima brutta figura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella fretta di cavalcare una polemica inesistente il Pd lombardo ha collezionato l'ennesima brutta figura. Mentre in un loro comunicato stampa si affermava con una certa sicumera che la riforma Moratti sarebbe dovuta tornare in aula per delle modifiche, il Consiglio dei ministri disponeva il via libera al testo approvato dal Consiglio regionale lombardo, decidendo di non impugnare la legge". Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia, replicando al comunicato diramato dal gruppo regionale del Partito Democratico. "I suggerimenti riguardano infatti aspetti di natura tecnica e formale - sottolinea - che non incidono sull'impianto complessivo della legge. Parafrasando uno slogan del loro ex leader di partito, potremmo dire che come al solito ci troviamo di fronte ai soliti gufi che, non essendo capaci di costruire nulla, sperano di distruggere il lavoro altrui". (Com)