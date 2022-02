Ambiente: al One Ocean Summit coalizione internazionale per un trattato su protezione oceani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del One Ocean Summit che si è concluso oggi a Brest i 27 Paesi membri dell'Unione europea hanno formato insieme ad altri 13 stati una coalizione destinata a realizzare un trattato la protezione ambientale degli oceani. Lo hanno annunciato il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante l'evento. La coalizione punta all'adozione per quest'anno di un trattato ambizioso per la preservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone al di là delle giurisdizioni nazionali", ha detto von der Leyen, spiegando che è necessario dare un "impulso" per finalizzare il trattato quest'anno. Si tratta di "concludere questi scambi e di avanzare per avere infine gli strumenti che permettono di proteggere queste acque internazionali, che sono troppo spesso una zona di non diritto ecologico", ha affermato Macron. Tra i Paesi non europei impegnati nel progetto c'è l'Australia, il Canada, il Cile, Singapore la Svizzera e il regno Unito. (Frp)