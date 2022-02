© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale allo sviluppo della città metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini, partecipa, come volontario, alla XXII giornata di raccolta del farmaco.Farmacia Rombon, via Rombon, 29 (ore 10)VARIEConvegno promosso dalla Diocesi di Milano “Mondialità su perdono e riconciliazione”. Dopo i saluti dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini intervengono: monsignor Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, Gemma Capra, vedova del Commissario di Polizia Luigi Calabresi, Adolfo Ceretti, professore ordinario di Criminologia all'Università Milano-Bicocca e Davide Bernocchi, rappresentante del Catholic Relief Services.Diretta streaming (ore 10)Flashmob di Legambiente Lombardia “contro le bufale fossili e nucleari”.Parcheggio della stazione ferroviaria di Cassano d'Adda /Mi (ore 10)Nuova edizione di “AgruMI” organizzata dal Fai (Fondo per l'ambiente italiano).Villa Necchi Campiglio, via Mozart, 14 (ore 12)manifestazione “Libertà per Ocalan – Io resisto perché voi resistete”Piazza Castello (ore 14)Discussione su Case Milanesissime, Intervengono: Alvar Aaltissimo, autore del libro; Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Pierfrancesco Maran, assessore alla casa e piano quartieri; Elena Granata, docente di urbanistica del Politecnico di Milano; Jacopo Leveratto, docente di interni, del Politecnico di Milano; Pietro Corraini, Corraini Edizioni.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 17)"La forza delle donne": una serata di musica a sostegno della ricerca al femminile di Humanitas. Apre la serata un talk tra il Maestro Beatrice Venezi e il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca, sulle connessioni tra il mondo della ricerca scientifica e quello della musica classica.Palazzina Liberty, largo Marinai d'Italia (ore 20) (Rem)