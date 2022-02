Foibe: vicesindaco Città metropolitana Roma rende omaggio a martiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha reso omaggio alle celebrazioni de "Giorno del ricordo" dei martiri delle foibe e dell'esodo delle popolazioni Giuliano Dalmate. "Il 900 è stato un secolo complesso; la memoria ci conduce verso un'Europa dei popoli che è quella auspicata senza retorica dagli interventi delle varie associazioni presenti alla cerimonia - dichiara in una nota Sanna -. Un popolo che non riconosce se stesso è un popolo senza memoria e quindi malato. La nostra cura è la memoria e dobbiamo fare del tutto per non smarrirci e non ammalarci più. La vera cura nella costruzione della democrazia è nella libertà e nella pace", conclude Sanna. (Com)