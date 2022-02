America del Nord: chiuso quinto incontro su contrasto a produzione, traffico e uso droghe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto giovedì in formato virtuale il quinto incontro del North American Drug Dialogue (Nadd), strumento con cui Messico, Stati Uniti e Canada coordinano gli sforzi per il contrasto alla produzione, traffico e uso di stupefacenti, in particolare di droghe sintetiche. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa, segnalando che le delegazioni dei tre governi hanno "esaminato i progressi compiuti dall'ultimo Nadd nel dicembre 2019 e hanno concordato di collaborare più strettamente e condividere le informazioni per comprendere e affrontare meglio la produzione e il traffico di droghe illegali, i danni alla salute pubblica associati al consumo di droghe e le finanze illecite". (Nys)