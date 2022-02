Pd: Oddati, Agorà spinta per aprire partito a idee e partecipazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le Agorà democratiche vogliamo travolgere le barriere alla partecipazione che spesso è la stessa politica a erigere". Così Nicola Oddati della direzione nazionale del Partito democratico e coordinatore nazionale delle Agorà democratiche, intervenuto all'incontro "Periferie e diseguaglianze al centro della politica. Il Pnrr come strumento per ripartenza" svoltosi a Marsala, in provincia di Trapani. "Tante volte - ha aggiunto - i nostri circoli invece di aprirsi alla discussione, si ritraggono, invece di favorire l'ascolto reciproco e il dialogo, lo impediscono. Non voglio generalizzare: ci sono tante belle realtà e tante esperienze positive. Però le Agorà sono lo strumento e la spinta ad aprirsi, a non aver paura delle idee, delle proposte, della partecipazione".(Rin)