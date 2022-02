Libia: Consiglio degli anziani di Misurata rifiutano governo di Fathi Bashagha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio degli anziani e dei notabili di Misurata ha annunciato il rifiuto della nomina a primo ministro di Fathi Bashagha, l’ex ministro dell’Interno del dissolto Governo di accordo nazionale originario proprio della città Stato libica, avvenuta ieri durante una sessione della Camera dei rappresentanti di Tobruk. In una dichiarazione il Consiglio ha sottolineato inoltre che le brigate militari della città sono pronte a difendere la legittimità del Governo di unità nazionale (Gun) guidato dal premier in carica Abdulhamid Dabaiba, anch’egli di Misurata. Il Consiglio ha anche chiesto l’organizzazione di elezioni parlamentari e presidenziali e la fine delle fasi transitorie in Libia. Oggi sono state organizzate proteste nella capitale libica Tripoli e nella città Stato di Misurata per denunciare quella che viene definita la formazione di un governo parallelo a quello in carica, ma che di fatto ha esaurito il proprio mandato lo scorso dicembre, guidato dal premier Dabaiba.(Res)