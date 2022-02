Omicidio Sacchi: chiesto ergastolo per Del Grosso che ha sparato, 4 anni e 6 mesi per Anastasiya (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca è stato ucciso da un colpo di pistola esploso da Valerio Del Grosso che aveva ricevuto l'arma da Marcello De Propris. Quest'ultimo avrebbe dovuto fornire invece i 15 chili di marijuana che, quella sera, nel quartiere Appio Latino, avrebbero dovuto essere scambiati con i 70mila euro che Princi aveva nascosto nello zaino di Anastasiya. I due, invece, secondo la procura, decisero per la rapina culminata con l'uccisione del giovane. "Ancora oggi a me sfugge il motivo per il quale è stato ucciso Luca" ha anche detto Guccione. "Non” è stata “una esecuzione programmata”, né “una vendetta personale, e anche la sottrazione della zaino" rosa di Anastasiya che avrebbe dovuto contenere i soldi "era già avvenuta; il grilletto” è stato “premuto con inutile violenza per affermare la propria figura agli occhi degli amici". (segue) (Rer)