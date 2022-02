Omicidio Sacchi: chiesto ergastolo per Del Grosso che ha sparato, 4 anni e 6 mesi per Anastasiya (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perché 10 minuti prima Valerio Del Grosso aspettava 15 chili di marijuana e poi cambia idea, "richiama Marcello e gli propone di prendere la pistola 'per togliergli tutti e 70'?", si è chiesto il pm. "La Procura sostiene che in quei 10 minuti Del Grosso si sia consultato con quell'amico 'bello fulminato' (Paolo Pirino, ndr) e che avessero deciso per la rapina". Un affondo alla posizione di Pirino la cui difesa tenta di mantenerlo fuori dall'omicidio sostenendo che non fosse al corrente del possesso dell'arma da parte di Del Grosso. Affondo anche a "Marcello De Propris che è responsabile anche dal punto di vista morale. "Ha caricato" Valerio Del Grosso "per metterlo in condizione di compiere la rapina; per fargli dimostrare di essere in grado di farlo". Marcello De Propris "contribuisce materialmente all'omicidio”, fornendo la pistola “e lo rafforza moralmente". Armando De Propris, il padre di Marcello, è stato severamente ripreso dalla presidenza della corte perché indicando con il dito la testa, sosteneva la follia delle cose dette dal magistrato. (segue) (Rer)