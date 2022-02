Omicidio Sacchi: chiesto ergastolo per Del Grosso che ha sparato, 4 anni e 6 mesi per Anastasiya (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la ricostruzione della pubblica accusa, Anastasiya aveva nel suo zaino i 70mila euro per l'acquisto della droga. Soldi che sono stati fatti vedere a due complici degli spacciatori da Giovanni Princi ma che, in attesa dell'arrivo della droga, sono spariti tanto che, all'atto dell’aggressione di Pirino e Del Grosso, intenzionati a rapinare e non a consegnare la marijuana, lo zaino era vuoto. "I soldi erano nell'auto di Anastasiya: ecco perché Del Grosso e Pirino non li hanno trovati nella borsa della ragazza", ha continuato Guccione riferendosi alla ragazza che nel processo è parte offesa per aver subito il tentativo di rapina da parte di Del Grosso e Pirino, e imputata per aver partecipato alla compravendita della droga. (segue) (Rer)