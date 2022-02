Omicidio Sacchi: chiesto ergastolo per Del Grosso che ha sparato, 4 anni e 6 mesi per Anastasiya (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle immagini delle telecamere, alle 22 circa del 23 ottobre, appare la Citroen C1 di Anastasiya in via Bartoloni, vicino al luogo dell'incontro in via Latina" dove è stato ucciso Luca. Dopo che la ragazza ha mostrato i soldi "ritengo – sostiene Guccione – che Anastasiya sia tornata nella sua auto con la scusa di comprare una bottiglia d'acqua per Luca, e abbia lasciato i soldi. Lo si capisce dal fatto che lo zaino, al suo ritorno, non appariva più pieno come lo era prima". Un comportamento, quello della Kylemnyk, avuto forse perché Princi "aveva subodorato qualcosa o perché semplicemente non si fidava a lasciare alla ragazza tutti quei soldi". (segue) (Rer)