Omicidio Sacchi: chiesto ergastolo per Del Grosso che ha sparato, 4 anni e 6 mesi per Anastasiya (9)

- Dopo lo sparo, quando il suo amico era agonizzante in ospedale, Princi "si preoccupa - dice il pm - che l'auto di Anastasiya fosse parcheggiata male, sulle strisce pedonali, e insiste per andare a spostarla. Princi aveva quindi le chiavi dell'auto e dall'ospedale si fa accompagnare in via Bartoloni, dove dall'auto, in realtà, ha preso qualcosa di cui si è disfatto portandolo nella sua abitazione. Questo è uno dei depistaggi che Anastasiya ha tentato di fare. Sono convinta che - ha detto Guccioni - se avessimo sequestrato l'auto nei momenti iniziali all'aggressione vi avremmo trovato dentro la somma di denaro". Anastasiya Kylemnyk "ha favorito l'occultamento di 70 mila euro che sono stati reinvestiti nel circuito criminale" ha concluso il pm Guccione. "È chiaro che Princi ha restituito la somma a chi aveva commissionato l'acquisto". (Rer)