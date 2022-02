Giustizia: ecco i contenuti del documento che FI ha fatto allegare a verbale Cdm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla luce del dibattito emerso in seno al governo nel corso della discussione sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, Forza Italia ha richiesto che le sue proposte, riportate di seguito, fossero allegate al verbale del Consiglio dei ministri. Nell'ottica di assecondare l'esigenza di distinguere tra la funzione requirente e quella giudicante, il magistrato potrà cambiare funzione una sola volta, successivamente all'assunzione delle funzioni ed entro un lasso di tempo di cinque anni dall'inizio della carriera, periodo ritenuto più che sufficiente per valutare le proprie inclinazioni professionali. Il risultato è che, trascorso tale periodo, il magistrato rimarrà per sempre pubblico ministero ovvero giudice a evidente beneficio della chiarezza dei ruoli e della fiducia nella giurisdizione. In tal modo sarà possibile stabilizzare i ruoli fra chi accusa e chi giudica, offrendo ai cittadini un'immagine stabile della giurisdizione, capace di evitare equivoci ed interferenze". E' quanto si apprende dal documento che Forza Italia ha fatto allegare al verbale del Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario. "Per quanto riguarda poi le cd 'porte girevoli' riteniamo necessario - si legge ancora - che anche per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che hanno, altresì, ricoperto la carica di componente del governo, di assessore nella giunta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di assessore comunale sia applicata, al termine del mandato, la disciplina del ricollocamento non giurisdizionale a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e incarichi di governo non elettivi. Per quanto riguarda invece l'elezione dei componenti del Csm, abbiamo rivendicato la libertà di poter sostenere l'idea del 'sorteggio temperato' ritenendo ogni altro criterio non idoneo a vincere la forza invasiva delle correnti come strumento di predeterminazione dei risultati elettorali". (Rin)