Russia: Stoltenberg, pronti a dialogo ma alti costi per eventuale aggressione all'Ucraina

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha preso parte questo pomeriggio a un incontro virtuale organizzato dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sul continuo dispiegamento militare della Russia in Ucraina e nei dintorni e sulle sue implicazioni per la sicurezza europea e internazionale. Lo si apprende dall'Alleanza che ha ricordato che all'incontro hanno partecipato anche il primo ministro britannico, Boris Johnson, il primo ministro canadese, Justin Trudeau, il presidente francese, Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, il presidente polacco, Andrzej Duda, il presidente rumeno Klaus Iohannis, nonché il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I partecipanti hanno chiarito che "qualsiasi ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina avrebbe un costo elevato" e hanno ribadito di essere "pronti a continuare il dialogo con la Russia", si legge nella nota dell'Alleanza. Il segretario generale ha avvertito che il rischio di conflitto in Europa è "reale" e ha accolto con favore i recenti dispiegamenti difensivi aggiuntivi da parte degli alleati della Nato nella parte orientale dell'Alleanza. (segue) (Beb)