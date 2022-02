Russia: Stoltenberg, pronti a dialogo ma alti costi per eventuale aggressione all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stoltenberg ha ringraziato il presidente Biden per la continua stretta consultazione con gli alleati, aggiungendo che i ministri della Difesa della Nato discuteranno la prossima settimana su come rafforzare ulteriormente la posizione difensiva della Alleanza. I leader hanno anche convenuto sull'importanza di un dialogo continuo con la Russia. Il segretario generale Stoltenberg ha ricordato di aver invitato la Russia e tutti gli altri membri del Consiglio Nato-Russia a ulteriori incontri per discutere della sicurezza europea, compresa la situazione all'interno e intorno all'Ucraina, le relazioni tra Nato e Russia, la trasparenza e la riduzione del rischio e il controllo degli armamenti. (Beb)