Iraq-Iran: ambasciatore iraniano a Baghdad, "Paesi necessitano l'uno dell'altro"

- Iraq e Iran sono due Paesi legati da storia e cultura in comune, e come tali necessitano l'uno dell'altro. Lo ha detto Iraj Masjedi, l'ambasciatore iraniano a Baghdad, a margine della cerimonia del 43esimo anniversario della Rivoluzione islamica (1979) tenutasi oggi nella capitale irachena presso la rappresentanza diplomatica dell'Iran. "Iraq e Iran sono Paesi amici che necessitano l'uno dell'altro e devono quindi cooperare nei settori dell'economia, della politica, della difesa, della sicurezza e della società civile rispettando le reciproche sovranità", ha detto il diplomatico iraniano, sottolineando anche che "diverse forze esterne ci vogliono divisi e nemici, per questo è importante che Baghdad e Teheran discutano le proprie questioni spinose al tavolo delle trattative e non tramite i media". Masjedi, ha anche sottolineato il ruolo dell'Iran nella lotta al terrorismo: "Neanche un terrorista è arrivato in Iraq dall'Iran, la nostra collaborazione alla frontiera è impegnata e amichevole. Piuttosto bisognerebbe ricordarsi che l'Iran era in prima fila nella lotta allo Stato islamico (Is), insieme all'esercito iracheno, ai Peshmerga - le forze armate della regione autonoma del Kurdistan iracheno - e alle Unità di mobilitazione popolari - le milizie sciite filo-iraniane".(Res)