Russia: Commissione Ue, lavoro su sanzioni per settori finanziario energetico e high tech

- Tutte le opzioni sono sul tavolo, in merito alle sanzioni alla Russia in caso di aggressione all'Ucraina, e le misure riguarderanno i settori finanziario ed energetico, nonché le esportazioni di prodotti high-tech. Lo ha dichiarato la Commissione europea dopo che la presidente, Ursula von der Leyen, ha partecipato alla seconda videoconferenza convocata dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sulla situazione relativa all'Ucraina, "per fare il punto sugli sviluppi della crisi causata dal comportamento aggressivo della Russia nei confronti dell'Ucraina e per discutere gli sforzi ravvicinati in corso per garantire una risposta unita ed efficace", si legge nella dichiarazione. I leader hanno valutato la "significativa sensibilizzazione diplomatica alla Russia per convincere" Mosca a ridurre l'escalation della crisi e a scegliere la strada del dialogo. "Hanno anche sottolineato il loro risoluto sostegno all'Ucraina. Ciò include in particolare i rapidi progressi compiuti nell'adozione finale del pacchetto di sostegno di 1,2 miliardi di euro sotto forma di un pacchetto di assistenza finanziaria di emergenza", ha ricordato la Commissione. I leader hanno preso atto della loro stretta cooperazione in corso nella finalizzazione di massicce sanzioni contro la Russia. La presidente von der Leyen ha descritto lo stato di avanzamento delle sanzioni settoriali e individuali in caso di ulteriore aggressione militare da parte della Russia contro l'Ucraina. Ha ribadito che tutte le opzioni sono sul tavolo e che le sanzioni riguarderanno i settori finanziario ed energetico, nonché le esportazioni di prodotti high-tech. (segue) (Beb)