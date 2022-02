Russia: Commissione Ue, lavoro su sanzioni per settori finanziario energetico e high tech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parallelamente, la Commissione ha spiegato di aver proseguito i suoi lavori di preparazione, in particolare nel settore dell'energia, contattando i partner dell'Ue, al fine di garantire forniture supplementari di gas naturale/Gnl in caso di interruzioni delle consegne da parte della Russia. "La presidente ha ringraziato il presidente Joe Biden per il suo sostegno a questi sforzi", si legge ancora. Infine, la presidente ha rilevato la necessità di continuare a combattere la disinformazione russa attraverso efficaci sforzi di comunicazione strategica. (Beb)