Energia: accordo tra A2a e associazioni consumatori a sostegno dei clienti per il “caro-bollette”

- A2a e le società dei Gruppi Acsm-Agam e Aeb hanno condiviso le iniziative messe in atto a sostegno dei clienti che si trovano ad affrontare i rincari delle bollette per la fornitura dell’energia dovuti all’incremento dei costi del gas con le principali associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa Del Consumatore, Cittadinanzattiva, Condacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Konsumer, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa Del Cittadino, Udicon, Unione Nazione Consumatori). L’accordo nasce dalla volontà di A2a e delle partecipate di condividere con le Associazioni, nel consueto e consolidato rapporto di dialogo, le ulteriori agevolazioni che sono state messe a disposizione dei clienti per affiancare e rafforzare le misure prese a livello governativo e regolatorio. Le società dei Gruppi A2a, Acsm-Agam e Aeb hanno infatti attivato apposite agevolazioni per il pagamento delle bollette emesse fino a tutto il mese di aprile 2022 delle utenze residenziali (famiglie e condomini) relative alle forniture di energia elettrica, gas e teleriscaldamento (che sinora non è stato oggetto di specifiche disposizioni), tanto nel mercato libero quanto nei mercati regolati. A2a e le sue partecipate mettono a disposizione forme di rateizzazione dell’intero importo delle bollette con la massima flessibilità, secondo le esigenze specifiche dei clienti, senza applicazione di interessi e con la conseguente sospensione delle azioni di distacco, anche prima della scadenza della fattura. Il pagamento può essere suddiviso fino a 10 rate, con un primo pagamento il cui importo può essere concordato secondo necessità. L’accordo odierno vede coinvolte le società del Gruppo A2a e quelle dei Gruppi partecipati che si occupano di fornitura di energia elettrica, gas e teleriscaldamento (A2a Energia, A2a Calore e Servizi, Linea Green, Gelsia, Acel Energie, Comocalor e Varese Risorse). L’efficacia di queste agevolazioni sarà monitorata attraverso incontri periodici di confronto con le Associazioni dei Consumatori, al fine di rimodularne le condizioni a seconda delle esigenze dei clienti, dell’evoluzione dello scenario energetico e degli eventuali ulteriori interventi governativi. Le società coinvolte mettono a disposizione delle Associazioni e dei clienti tutti i canali di contatto, reperibili in bolletta, che possano essere utili per trovare una soluzione efficace e personalizzata per ogni necessità. (Com)