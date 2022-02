Fisco: Patuanelli, sbloccare Superbonus correggendo ultima norma introdotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi sono i dati ufficiali trasmessi e citati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate nel corso dell’audizione di ieri, 10 febbraio. Questa è la realtà". Lo scrive su Facebook il ministro per le Politiche agricole e forestali, Stefano Patuanelli, allegando una tabella da cui si evince che in relazione alle frodi sulla cessione dei crediti in campo edilizio, il Superbonus pesa per il 3 per cento. Ora, secondo il ministro, "è necessario correre per sbloccare il Superbonus, correggendo l’ultima sbagliata norma introdotta, e ridurre a zero le frodi senza distruggere la misura e senza bloccare cittadini e imprese oneste".(Rin)