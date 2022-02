Regno Unito: ministero Esteri invita cittadini in Ucraina a lasciare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri britannico ha avvertito i connazionali di non recarsi in Ucraina, invitando i cittadini sul posto ad abbandonare il Paese fino a quando la disponibilità dei mezzi commerciali lo permetta. "La sicurezza e la protezione dei cittadini britannici sono la nostra massima priorità, motivo per cui abbiamo aggiornato i nostri consigli di viaggio. Esortiamo i cittadini britannici in Ucraina a partire ora con mezzi commerciali, finché rimangono disponibili", si legge in una nota rilasciata a seguito di una serie di incontri diplomatici tra i ministri del Regno Unito e le controparti ucraine e russe, nel pieno delle tensioni aperte per la pressione militare esercitata da Mosca sul confine col Paese vicino. (Rel)