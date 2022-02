Tunisia: partito Pdl chiede lo scioglimento dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl), formazione politica tunisina nostalgica dell'ex presidente Zine El Abidine Ben Ali, ha chiesto oggi di sciogliere l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), sospesa dal 25 luglio scorso, e "porre fine allo status di presidente di Rached Ghannouchi e alle sue mosse per tenere sessioni pubbliche e rilasciare dichiarazioni a nome del parlamento”. In una nota, il Pdl ha sottolineato la necessità che l'autorità esecutiva adotti immediatamente una "serie di misure parallele al percorso giudiziario avviato contro Rachid Ghannouchi e la sua organizzazione", il movimento islamico moderato Ennahda. Nella nota il Pdl ha fatto riferimento alle rivelazioni fatte in questi giorni dai legali e attivisti del Comitato in difesa di Chokri Belaid e and Mohamed Brahmi, i due politici leader della sinistra assassinati nel 2013, secondo cui la magistratura militare tunisina starebbe aprendo un procedimento nei confronti di Ghannouchi per riciclaggio di denaro e rapporti con potenze straniere. Il partito ha espresso inoltre "il suo rifiuto a tentativi di isolare la Tunisia dall'ambiente circostante e di colpire le sue relazioni internazionali e le sue amicizie storiche attraverso dichiarazioni da parte di autorità dello Stato, che contraddicono i principi di base della politica estera tunisina dall'indipendenza e portano a turbare ulteriormente la situazione finanziaria del Paese”.(Tut)