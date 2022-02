Nicaragua: Cidh denuncia gravi violazioni nei processi ai prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha condannato le gravi violazioni del giusto processo e del diritto alla difesa nei processi ai prigionieri politici in corso in Nicaragua. Le autorità giudiziarie del Nicaragua hanno dichiarato colpevoli 18 oppositori del governo di Daniel Ortega, nel quadro del processo avviato ufficialmente il 1 febbraio contro i prigionieri politici in carcere o agli arresti domiciliari. Otto di questi, riferisce il quotidiano “La Pensa”, hanno ricevuto condanne dagli 8 ai 13 anni di carcere. Le udienze, denuncia la Cidh in un comunato diffuso oggi, si svolgono privatamente e senza che venga consentito l'accesso ai media indipendenti. (segue) (Mec)