Nicaragua: Cidh denuncia gravi violazioni nei processi ai prigionieri politici (5)

- Lunedì 10 gennaio, Daniel Ortega ha prestato per la quinta volta giuramento come presidente del Nicaragua. Poco prima della cerimonia, Usa e Ue hanno reso note nuove misure di pressione. Il dipartimento di stato, si legge in un comunicato, ha annunciato restrizioni ai visti di 116 individui accusati di minare la democrazia nel Paese, tra cui sindaci, pubblici ministeri, amministratori universitari, nonché funzionari di polizia, carcerari e militari. Sanzioni anche contro sei membri del regime di Ortega. Il regime, prosegue, continua a detenere 170 prigionieri politici, molti dei quali soffrono per la mancanza di cibo e di cure mediche. Altri rimangono in isolamento. Il sistema giudiziario e di sicurezza corrotto di Ortega ha arrestato queste persone per aver praticato giornalismo indipendente, aver lavorato per organizzazioni della società civile, aver cercato di competere alle elezioni ed espresso pubblicamente un'opinione contraria all'ortodossia del governo. (segue) (Mec)