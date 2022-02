Argentina: rischi ambientali, sospensione cautelare per esplorazioni petrolifere off shore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giustizia argentina ha disposto l'immediata sospensione delle operazioni petrolifere al largo delle coste di Mar del Plata. La misura cautelare presa dal giudice federale Santiago Martin segue la denuncia di associazioni ambientalistiche, allarmate dalle possibili conseguenze che potrebbe subire la balena franca australe. La sospensione, valida sino a quando non saranno esaminate le ragioni delle parti, congela la cosiddetta "Campagna di acquisizione sismica offshore Argentina", approvata a fine dicembre 2021, su tre progetti firmati dalla compagnia energetica norvegese Equinor, in consorzio con l'argentina Ypf e la statunitense Shell. Ritenute "in diritto" ammissibili le ragioni dei ricorrenti, il giudice invita lo Stato argentino ed Equinor a presentare le loro contro deduzioni. Il magistrato rileva inadempienze delle autorità nella presentazione di dati e strumenti conoscitivi sui possibili impatti ambientali delle trivellazioni. (segue) (Abu)