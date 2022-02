Cipro-Usa: presidente Anastasiades a colloquio con inviato per il clima Kerry

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi climatica e la questione cipriota sono stati i temi centrali dell'incontro avuto oggi dal presidente di Cipro, Nicos Anastasiades, e dall'inviato speciale Usa per il clima, John Kerry, a margine del summit sugli Oceani a Brest. Secondo quanto riferito dal portavoce del governo cipriota, Marios Pelekanos, anche l'impegno di Usa e Cipro nella transizione verde e nella riduzione delle emissioni nocive sono stati temi centrali nel colloquio. Anstasiades ha illustrato a Kerry gli ultimi sviluppi sulla questione cipriota ed in particolare sulle misure per la costruzione della fiducia proposte da Nicosia, evidenziando al contempo le "continue provocazioni" della parte turca.(Res)