Imprese: la prima Ferrari ibrida già disponibile per mercato Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima Ferrari ibrida è già disponibile per il mercato brasiliano. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico" secondo cui l'importatore ufficiale del marchio italiano per il Brasile, Via Italia, è pronto a consegnare la SF90 Spider agli appassionati del Paese. Il sistema ibrido plug-in dell'auto è costituito da un motore V8 turbo da 780 cavalli vapore (60 cavalli in più rispetto a qualsiasi altro V8 turbo mai costruito dalla Ferrari) e tre motori elettrici accoppiati, uno posizionato sull'asse posteriore e due su quello anteriore. Il bolide di casa Ferrari raggiunge così la potenza massima di 1.000 cavalli, garantendole uno sprint da 0 a 100 chilometri orari, in appena 2,5 secondi. "Agli alti regimi e agli alti regimi, il contributo combinato dei motori elettrici in condizioni di elevata aderenza aiuta a diminuire i tempi di risposta del motore a combustione, migliorando sensibilmente l'accelerazione longitudinale e quindi le prestazioni", spiega Via Italia in un comunicato al quotidiano. (Brb)