Milano: Sacchi, dal Mic oltre 2 milioni per progetti culturali in aree periferiche, grazie a ministro Franceschini

- "Le risorse stanziate dal ministero della Cultura, oltre due milioni e mezzo di euro, per sostenere progetti di spettacolo nelle aree periferiche della città sono un'ottima notizia per Milano. Non solo perché il settore dello spettacolo live ha sofferto più di ogni altro a causa della pandemia e ha assoluta necessità di ossigeno per ripartire; ma anche perché dà un sostegno concreto a quel progetto, da me annunciato a inizio mandato, di portare cultura e spettacolo nelle varie zone della città durante le prossime stagioni. Un progetto che, voglio già anticiparlo, vorrei diventasse una realtà permanente tutto l'anno". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. "La musica, il teatro, la danza – aggiunge Sacchi – sono strumenti di vitalità e di connessione della comunità, in grado di ricucire ferite sociali e cesure territoriali. Ringrazio il ministro Franceschini per aver riconosciuto questa necessità e portato avanti instancabilmente quelle istanze di sostegno ai Comuni e agli operatori della Cultura, necessario per la ripresa e il rilancio delle nostre città".(Com)