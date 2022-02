© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 16 febbraio, al termine delle votazioni pomeridiane in Assemblea, presso la sala del Refettorio di palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi svolge l'audizione di Giuseppe Mussari, presidente pro tempore del Monte dei Paschi di Siena. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)