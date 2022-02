Imprese: Brasile, Toyota prevede aumento vendite del 12 per cento quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica giapponese Toyota ha annunciato l'obiettivo di aumentare le vendite del 12 per cento in Brasile quest'anno. La percentuale è superiore alle previsioni per l'intero settore effettuate dall'Associazione nazionale costruttori veicoli automobilistici (Anfavea) per il 2022. Se l'obiettivo venisse raggiunto, la casa automobilistica giapponese espanderebbe la sua quota nel mercato brasiliano. L'anno scorso, la compagnia si è classificata quinta, con una quota dell'8,76 per cento nelle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri, secondo i dati della Federazione nazionale di distribuzione di veicoli (Fenabrave). (segue) (Brb)