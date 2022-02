Imprese: Brasile, Toyota prevede aumento vendite del 12 per cento quest'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al lancio di nuovi prodotti, lo scorso anno Toyota è stata in grado di vendere 175mila veicoli, con un incremento del 26 per cento rispetto al 2020. Nello stesso periodo il mercato automobilistico brasiliano è avanzato del 3 per cento. "L'anno 2021 si è rivelato più impegnativo delle nostre previsioni", ha evidenziato il presidente dell'azienda in Brasile, Rafael Chang, in una nota rilasciata al quotidiano "Valor Economico", soprattutto a causa degli effetti globali della mancanza di componenti. Nonostante ciò, Toyota ha chiuso l'anno con una produzione di quasi 172.000 unità nei suoi due stabilimenti automobilistici, a Sorocaba e Indaiatuba (San Paolo). Ciò ha rappresentato una crescita del 48 per cento rispetto al 2020. Sulla stessa base di confronto, la produzione totale di veicoli in Brasile è aumentata dell'11,6 per cento. (segue) (Brb)