Giustizia: M5s, impianto riforma Csm confermato, no a porte girevoli

- La riforma del Consiglio superiore della magistratura "è quanto mai urgente e va chiusa in Parlamento in meno di tre mesi, per questo accogliamo con favore la votazione unanime di oggi del Consiglio dei ministri". Lo affermano le senatrici e il senatore del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia a palazzo Madama Felicia Gaudiano, Grazia D'Angelo, Alessandra Maiorino, Bruna Piarulli e Arnaldo Lomuti. "Rimane l'impianto presentato dal M5s e dal ministro Alfonso Bonafede nel governo Conte II - proseguono i parlamentari in una nota -. In particolare era fondamentale stabilire uno stop definitivo alle porte girevoli tra politica e magistratura, così è stato e consideriamo questo punto una vittoria nell'interesse della credibilità e dell'autonomia della magistratura. Rimangono alcuni nodi da sciogliere, la sede più opportuna è il Parlamento. Siamo pronti a fare un lavoro serio e approfondito per approvare in tempi strettissimi questa riforma che ha innanzitutto lo scopo di garantire alla magistratura l'autorevolezza e l'indipendenza che le vengono imposte dalla Costituzione".(Com)