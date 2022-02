Brasile: operazione polizia in favela di Rio de Janeiro, almeno otto morti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione aveva come obiettivo l'arresto di Chico Bento do Jacarezinho, ritenuto dalle forze di sicurezza uno dei vertici dell'organizzazione criminale Comando Vermelho, tra gli obiettivi della polizia già in occasione dell'operazione svolta nella favela di Jacarezinho il mese scorso. Secondo le indagini, l'uomo si sarebbe rifugiato a Vila Cruzeiro dopo che a Jacarezinho è stato impiantato il programma di sicurezza pubblica "città integrata". Nel corso dell'operazione è stato arrestato un sospetto e sono stati sequestrati 7 fucili, 4 pistole, 14 granate e 72 chili di pasta base di cocaina. La scorsa settimana, la Corte suprema federale (Stf) ha ordinato al governo di Rio de Janeiro di adottare misure per ridurre la letalità delle azioni di polizia nelle comunità dello stato e ha concesso un periodo di 90 giorni per la presentazione del piano. Al momento nessuna misura è stata adottata. (Brb)