- Ergastolo per Valerio del Grosso, 30 anni di carcere per Paolo Pirino, 30 anni di carcere per Marcello De Propris, 4 anni e sei mesi per Anastasiya Kylemnyk e per Armando De Propris ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Sono le richieste di condanna sollecitate dal pm Giulia Guccione al termine della 8 ore di requisizione nel processo per l'omicidio di Luca Sacchi. (Rer)