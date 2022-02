Civitavecchia: sospensione idrica prevista nella notte tra 15 e 16 febbraio in alcune zone del Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Ato 2 comunica che "per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone del comune di Civitavecchia. Di conseguenza dalle ore 21:00 di martedì 15 febbraio alle ore 05:00 di mercoledì 16 febbraio si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua". "Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate. Per limitare i disagi ai cittadini, dalle ore 21:00 di martedì 15 febbraio alle ore 5:00 di mercoledì 16 febbraio Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti strade: via Morandi (Parco Uliveto) e via Papacchini (fronte supermercato Coop)". Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, "scusandosi per il disagio arrecato", invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.(Com)