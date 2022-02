Svizzera: Unione sindacale intende utilizzare liquidità Banca centrale per sistema pensionistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione sindacale svizzera (Uss) ha deciso di lanciare una campagna per un referendum sull'utilizzo della liquidità della Banca nazionale svizzera, a sostegno del regime pensionistico nazionale, contribuendo all'introduzione di una 13ma mensilità. Secondo l'Uss, questa sarebbe la soluzione migliore per rispondere a quelli vengono definiti dall'Unione come "gli attacchi del Parlamento" contro il sistema delle pensioni. Le risorse per coprire tale allargamento del regime pensionistico di sarebbero, ha detto il presidente dell'Uss, Pierre-Yves Maillard. La banca centrale, che possiede più di mille miliardi di franchi sotto forma di azioni, obbligazioni e oro, ha una riserva di distribuzione di 100 miliardi di franchi, ha aggiunto l'economista capo dell'Uss, Daniel Lampart, come riferisce l'emittente "Rsi". (Geb)