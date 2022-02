Egitto-Tunisia: Al Sisi a premier Bouden, sostegno a qualsiasi misura atta a preservare stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha incontrato oggi la premier tunisina, Najla Bouden, a margine del vertice One ocean, il summit a tema ambientale in corso nella città francese di Brest. Secondo quanto riferito in una nota dal portavoce della presidente egiziana, Bassam Radi, Al Sisi ha ribadito il fermo sostegno dell'Egitto alla leadership e al governo tunisino nell'adottare “qualsiasi misura per preservare l'integrità dello stato tunisino e raggiungere la stabilità nel Paese”. Al Sisi ha espresso inoltre la sua fiducia nel presidente tunisino Kais Saied, precisando che sarà in grado di attraversare questa fase delicata. Da parte sua, la premier Bouden ha riferito che la Tunisia desidera continuare le consultazioni periodiche con l’Egitto su questioni regionali di interesse comune, di fronte alle varie sfide che la regione deve affrontare in questo momento, esprimendo apprezzamento per gli sforzi dell'Egitto a sostegno della Tunisia e il suo ruolo nel mantenimento della sicurezza e della stabilità nei paesi della regione, in particolare in Libia. Come riferito dall’ambasciatore Radi durante i colloqui Al Sisi e la premier tunisina hanno anche affrontato il rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi a tutti i livelli, in particolare per quanto riguarda l'agevolazione del movimento degli scambi commerciali e l'aumento del volume degli investimenti bilaterali, sfruttando in modo ottimale tutte le opportunità disponibili per migliorare l'integrazione.(Cae)