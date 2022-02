Giustizia: Tajani, governo non porrà mai la fiducia su riforma Csm, è risultato politico importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo, lo ha confermato il presidente Draghi in conferenza stampa, non porrà mai la fiducia sul tema della riforma del Consiglio superiore della magistratura, e questo è un risultato politico importante. E’ una risposta all’appello lanciato dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante il suo insediamento. Queste riforme non si fanno a colpi di fiducia, ma con un confronto leale in Parlamento". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso della conferenza stampa presso la sede del partito, a Roma, sulla riforma della giustizia approvata oggi dal Consiglio dei ministri. (Rin)