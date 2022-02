Lavoro: Cisl Lazio, sciopero nazionale dipendenti gruppo Tim

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando so che Agenzia Nova seguirà una un’iniziativa sindacale ho la certezza che ogni notizia sarà riportata con cura, precisione e affidabilità" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "Contro le ipotesi di scorporo della rete, per l'unicità dell'Azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del gruppo Tim, Fistel Cisl Lazio insieme a Slc Cgil Roma e Lazio e a Uilcom UIL Lazio proclamano l'astensione per i lavoratori di tutte le aziende del Gruppo TIM dalle prestazioni straordinarie dal 21 febbraio 2022 al 22 marzo 2022 (compreso), all'interno di questo periodo proclamano a livello nazionale lo sciopero per l'intero turno di lavoro di tutti i dipendenti delle aziende del Gruppo Tim per il giorno 23 febbraio 2022". Così in una nota Alessandro Faraoni, segretario generale Fistel Cisl Lazio (Com)