Portogallo: attacco informatico a Vodafone con clonazione credenziali di un dipendente

- Gli hacker che hanno attaccato la rete Vodafone in Portogallo avevano rubato i dati di un lavoratore per accedere al sistema Rtp. Secondo quanto rivelato oggi da fonti della polizia giudiziaria lusitana al quotidiano "Expresso", i pirati informatici hanno per lungo tempo osservato un dipendente con accesso privilegiato al sistema dati di Vodafone per poi rubare le credenziali. Per aggirare il sistema della doppia autenticazione gli hacker hanno anche clonato il numero di cellulare di questo lavoratore per ottenere un accesso senza problemi. L'impatto sui servizi di Vodafone "è nelle fasi finali di risoluzione, con un volume già abbastanza residuo di clienti interessati e la stabilizzazione delle rete è praticamente assicurata", ha affermato una fonte di Vodafone Portogallo. La polizia giudiziaria sta indagando su un hacker russo sospettato del cyberattacco che sarebbe stato individuato in un mercato online di pirati informatici russi il 24 gennaio, due settimane prima dell'attacco, cercando di vendere l'accesso illegale al sistema informatico di una società di telecomunicazioni portoghese. L'offerta è stata rilevata da Mandiant, una società di cybersicurezza statunitense che monitora i forum di hacker così come le imprese e le minacce sul dark web.(Spm)