Russia-Regno Unito: ministro Difesa Londra, discussione costruttiva con omologo Shoigu

22 luglio 2021

- Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha avuto una discussione costruttiva e franca con il suo omologo russo, Sergej Shoigu. È quanto ha comunicato il ministero della Difesa di Londra dopo il colloquio di Wallace a Mosca. Il ministro britannico ha affermato di essere "grato" che la sua controparte abbia accettato l'incontro. Secondo quanto comunicato, i ministri hanno discusso della situazione in Ucraina. Wallace è stato rassicurato sul fatto che la Russia non avrebbe intenzione di invaderla, nonostante la presenza numerosa di truppe della Federazione ai suoi confini. Tra gli argomenti discussi ci sono anche il terrorismo e "la costruzione della fiducia" sulla Nato come alleanza difensiva e non come minaccia attiva. (Rel)