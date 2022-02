Brasile: Ev, gravissimo commercio illegale di oro da Amazzonia a Italia, presenteremo interrogazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia dell'indagine internazionale denominata 'Terra desolata' che ha individuato un "giro illegale di estrazione e commercio di oro nelle terre indigene Kayapò dello stato brasiliano del Parà è molto grave. Secondo l'inchiesta, parte di quest'oro finiva nei magazzini di un'azienda italiana, la Chimet Spa, con sede nell'Aretino. Alla luce di tutto ciò presenteremo un'interrogazione parlamentare ai ministri dell'economia e della transizione ecologica affinché avviino degli accertamenti". Lo affermano in una nota i deputati di Europa verde Elisa Siragusa, Cristian Romaniello, Paolo Romano e Devis Dori. "Questa vicenda va assolutamente chiarita e per questo, tramite i nostri co-portavoce Angelo Bonelli e Eleonora Evi, abbiamo inviato un esposto alla Procura della Repubblica di Arezzo affinché si apra un'inchiesta per verificare se le accuse della polizia federale trovino riscontro nel nostro Paese. Difendere le terre indigene, la biodiversità, da chi distrugge la foresta amazzonica e i suoi popoli in nome dell'oro deve essere una priorità di una nazione civile e democratica", concludono. (Com)